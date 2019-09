Mandzukic può lasciare la Juve tra pochi giorni: sta valutando un'offerta dal Qatar

Mandzukic è stato escluso dalla sfida con la Fiorentina e molto probabilmente lascerà la Juve. Ecco quanto scrive su TMW il giornalista Niccolò Ceccarini: "Il futuro dell’attaccante (escluso dalla lista Champions e assente anche a Firenze di comune accordo con la società) è sempre più lontano da Torino. Per lui ci sono offerte importantissime dal Qatar, dove il mercato chiuderà il 30 settembre, ma anche in Mls. È chiaro che la sua avventura in bianconero è ormai arrivata al capolinea, Mandzukic anche ad agosto ha avuto possibilità di andare. United, Bayern Monaco e il Psg ci avevano fatto più di un pensiero ma alla fine il croato ha deciso di non spostarsi. Nel caso dovesse restare almeno fino a gennaio, attenzione all’ipotesi Premier League, con il West Ham fortemente interessato".