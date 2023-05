Manovra stipendi Juve, non solo la multa: possibile una nuova penalizzazione

Una maxi-multa, ma non è da escludere una nuova penalizzazione.

Una maxi-multa, ma non è da escludere una nuova penalizzazione. Sono gli ultimi aggiornamenti sul caso che vede protagonista la Juventus, che ha chiesto di anticipare i termini del processo sportivo che la vede protagonista per la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e quelli con altri club.

Ipotesi -2? Se in un primo momento si è parlato, appunto, di una multa economica come sanzione alla base dell'accordo fra la Juve e la Procura, secondo gazzetta.it potrebbe arrivare anche una nuova penalizzazione. Comunque non pesante: le pagine online della rosea ipotizzano un -2.