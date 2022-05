Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Krunic e Saelemaekers dal 1'

GIOVANILI PRIMAVERA, PAZZO NAPOLI: SUL 3-1 SI FA RIMONTARE DALLA SPAL E NON CHIUDE I GIOCHI SALVEZZA Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". LE ALTRE DI A CLASSIFICA - NAPOLI MATEMATICAMENTE TERZO! GENOA A UN PASSO DALLA B Il Napoli spazza via il Genoa e saluta capitan Insigne: al "Maradona" finisce 3-0, col Grifone ormai a un passo (ma ancora non c'è la matematica) dalla retrocessione. Questa la classifica aggiornata di Serie A: Milan 80 (36 partite... Il Napoli spazza via il Genoa e saluta capitan Insigne: al "Maradona" finisce 3-0, col Grifone ormai a un passo (ma ancora non c'è la matematica) dalla retrocessione. Questa la classifica aggiornata di Serie A: Milan 80 (36 partite...