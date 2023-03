Milan, Kalulu salta il Napoli e interrompe la striscia: era l'unico sempre presente in stagione

Gli esami effettuati questa mattina da Pierre Kalulu, non hanno portato buone notizie al Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Gli esami effettuati questa mattina da Pierre Kalulu, non hanno portato buone notizie al Milan: il classe 2000 francese ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Una tegola per Stefano Pioli e per il Milan, soprattutto alla vigilia della tripla sfida contro il Napoli, e in particolare perché Kalulu era l'unico giocatore sempre presente in questa stagione rossonera: non aveva mai saltato neanche una delle 37 partite giocate dal Milan. Questa striscia è destinata a interrompersi. Lo riporta Opta.