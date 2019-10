Milan, tutte le strade portano all'addio del napoletano Donnarumma in estate

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport tutte le strade di Gigio Donnarumma portano a una cessione ma prima dovrà arrivare un accordo per il rinnovo con prolungamento fino al 2023 e adeguamento fino a 7 milioni di euro. Un modo per non svalutarlo e per venderlo alle cifre che vorrebbero i rossoneri. E' esclusa una partenza "anticipata" a gennaio, ma se ne riparlerà in estate.