Poker del Verona contro il Sassuolo e sorpasso in classifica: finisce 2-4 al Mapei Stadium

Successo largo e meritato per l'Hellas Verona, che a Reggio Emilia ne fa 4 e ottiene quanto sperava alla vigilia della gara del Mapei Stadium: operare il sorpasso in classifica ai danni dei neroverdi, posizionando a quota 30, ben lontana dalle sabbie mobili della retrocessione.

Al 37’ l’Hellas capitalizza il dominio della prima parte di gara. Azione avvolgente che parte da Simeone a destra, chiama in causa Barak e finisce con il sinistro chirurgico di Caprari, con Consigli battuto sul palo lontano. Sassuolo che non reagisce, anzi per un colpo di sfortuna subisce anche il bis: calcio d'angolo battuto forte dall'Hellas, Ceccherini è anticipato di un soffio da Lopez, che spedisce però sul destro di Barak, con Consigli sorpreso dalla carambola e nuovamente battuto.

Nella ripresa Scamacca capitalizza la prima vera occasione creata dal Sassuolo e accorcia le distanze ma l’Hellas torna nuovamente a +2. Dal dischetto Barak non sbaglia. Il Sassuolo non ci sta e segna il 2-3 con Kyriakopoulos dal calcio d'angolo ma negli ultimi minuti è ancora Barak che batte Consigli con un pallonetto e firma la tripletta.