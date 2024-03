Pres. Salernitana: "Lascio? Per ora no, ma nella vita mai dire mai"

"Se sto pensando di lasciare? Ancora no, però non si può mai dire". Lunga intervista al Corriere della Sera per Danilo Iervolino

"Se sto pensando di lasciare? Ancora no, però non si può mai dire". Lunga intervista al Corriere della Sera per Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, che analizza presente e futuro di una società che quest'anno ha dovuto fare i conti con un'annata estremamente difficile: "Se fosse per il bene dell’azienda farei un passo indietro. Sono già arrivate telefonate ai miei manager, per ora non se ne parla. La Salernitana sta vivendo una stagione pessima ma questo è il momento di restare in sella".