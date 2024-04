Retroscena Juve, sfuriata di Allegri nonostante la vittoria con la Fiorentina: il motivo

Una sfuriata che ritrova le basi all'interno delle pieghe di una partita sì vinta ma che ha lasciato alcuni pensieri nella mente del livornese

Al termine della sfida vinta ieri sera dalla sua Juventus contro la Fiorentina allo Stadium, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha alzato i toni all'interno dello spogliatoio nei confronti della sua squadra. Un momento di shock deciso dall'allenatore, scrive gazzetta.it, che aveva l'obiettivo di tenere alta l'attenzione e richiamare tutti al senso di responsabilità in vista di questo finale di stagione che vedrà la squadra impegnata nella corsa alla qualificazione Champions e in Coppa Italia.

Una sfuriata che ritrova le basi all'interno delle pieghe di una partita sì vinta ma che ha lasciato alcuni pensieri nella mente del livornese: in particolare alla sua squadra ha recriminato l'aver lasciata aperta la sfida, giocando una ripresa senza particolare ferocia. Fatto che ha dato chance alla Fiorentina di riaprirla, non fosse stato per Szczesny e per la scarsa vena degli attaccanti gigliati.