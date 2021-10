Roma, Abraham vuole esserci con la Juve: sicuramente tornerà col Napoli

Tammy Abraham proverà fino all'ultimo minuto a figurare tra i convocati della Roma in vista della sfida contro la Juventus. Per il momento si è dovuto accontentare solo della fisioterapia ma Mourinho vorrebbe portarlo quanto meno in panchina all'Allianz Stadium di Torino. L'obiettivo dello staff medico è quello di forzare solo nella giornata di domani, per capire in tempo se potrà o meno essere della partita. Nel frattempo si scalda Shomurodov che si candida da titolare dopo gli impegni con l'Uzbekistan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.