Roma, arriva la svolta: Pallotta pronto a cedere maggioranza a Friedkin. Secondo quanto riportato da Il Tempo, le prossimo ore saranno decisive per il futuro della Roma. La trattativa tra Pallota e Friedkin vanno avanti e l'accordo finale è ad un passo, non più come ipotizzato all'inizio con passaggi graduali, ma direttamente con il passaggio delle quote di maggioranza dall'imprenditore di Boston al gruppo texano. La volontà di Dan Friedkin di accelerare sarebbe influenzata anche dall'imminente ok definitivo per lo stadio. Sono attesi sviluppi a breve. Dalla valutazione della società di 1 miliardo di dollari, sono da scalare i 273 milioni di euro di debiti e i 150 milioni per l'aumento di capitale.