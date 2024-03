Roma, De Rossi sorride: recuperati Dybala e Baldanzi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo i giorni di riposo concessi da De Rossi in vista della gara di Lecce nel giorno di Pasquetta e sono diverse le buone notizie in casa giallorossa. Perché dopo esser rientrati prima dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno lavorato in gruppo Baldanzi e Bove, così come Ndicka che pare aver superato del tutto il problema che non gli ha permesso di partire durante la sosta con la sua Costa d'Avorio. Migliora anche Abraham che procede verso il recupero dopo il lungo ko per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Ancora lavoro a parte, invece, per Cristante, Dybala, Kristensen, Sanches, Smalling e Spinazzola. Di questi solamente il terzino danese, e quello azzurro, sono ancora in dubbio per la trasferta di lunedì, mentre tutti gli altri dovrebbero recuperare e rientrare gradualmente in gruppo nei prossimi giorni. (ANSA).