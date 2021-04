Roma, Pinto conferma Fonseca: "Tanti allenatori in scadenza ma lui non rischia"

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, difende l'operato di Paulo Fonseca, sottolineando che il futuro del tecnico non dipenderà dalla doppia sfida contro l'Ajax: "Ovviamente no. Lo stesso mister ha già parlato del futuro dicendo che quel che conta è il presente, siamo concentrati sul presente e su cosa fare. Capisco il vostro lavoro, lo rispetto ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e non capisco questa insistenza nei confronti del mister".