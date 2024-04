Salernitana interessata a Udinese-Roma: rischia retrocessione ufficiale

La Serie A 2024/25 tra qualche ora può consegnare il suo secondo verdetto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Serie A 2024/25 tra qualche ora può consegnare il suo secondo verdetto. Tre giorni dopo la matematica conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, può arrivare l'ufficialità della prima squadra retrocessa. Riprenderà stasera a partire dalle ore 20 Udinese-Roma, partita valida per il 32esimo turno che fu sospesa per un malore accusato da Ndicka.

La partita in terra friulana ripartirà dal 71esimo e dal risultato di 1-1: dovessero vincere i padroni di casa, alla prima con Fabio Cannavaro in panchina, per la Salernitana arriverebbe la matematica retrocessione. A cinque giornate dalla fine, infatti, diventerebbero incolmabili 16 punti di svantaggio dalla quart'ultima.