Sampdoria, Quagliarella saluta in lacrime: "L'ultima in A al Maradona, è la chiusura perfetta"

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Sassuolo

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Sassuolo in cui ha lasciato il campo con una standing ovation tra le lacrime: "Le emozioni sono indescrivibili. Ho salutato perché questa è l'ultima in Serie A davanti al mio pubblico. Mi sento di poter dare una mano, vorrei riportare questa società dove l'ho portata stasera. Ho un obiettivo, se la società lo vorrà potrà contare su di me per risalire subito".

Da giocatore o in un altro ruolo?

"Da giocatore. Voglio riportare questa piazza dove merita e non merita sicuramente la Serie B. Una tifoseria del genere è uno spettacolo, era giusto e doveroso salutarli nell'ultima in A in casa dopo tutto quello che è stato fatto per noi. Spero con tutto il cuore che tra un mese ci si riveda, ma il mio contratto scadrà e non so quali saranno le idee della futura società".

L'ultima con il Napoli che cosa significa?

"Il destino a volte... L'ultima gara la faccio al Maradona, è la chiusura perfetta. Sarà un'altra giornata ricca di emozioni".