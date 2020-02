Sarri polemico sul rigore subito: "Se succede a parti invertite viene giù il mondo"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky in merito al rigore concesso alla Spal da La Penna dopo un consulto con il VAR, senza che però l'arbitro di campo abbia potuto rivedere le immagini al monitor guasto: "Stiamo subendo tanti gol su rigore, questo è strano perchè giochiamo il triplo dei palloni nell'area avversaria di quelli che vengono giocati nella nostra area, il computo è 8 a 8. Oggi abbiamo preso il rigore dal Var, mentre il var non funzionava. Se succede a parti invertite viene giù il mondo. La Penna poi mi spiega che se non funziona il monitor chi è al VAR può decidere. Questa è un'idea personale chiaramente".