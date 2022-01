Sassuolo-Cagliari, formazioni ufficiali: Raspadori e Scamacca dal 1', Mazzarri lancia tanti giovani

Sassuolo e Cagliari hanno reso note le formazioni per la sfida di Coppa Italia che vale i quarti di finale: nei neroverdi, viste le tante assenze, non sono moltissimi i cambi rispetto all'ultima formazione vista in campionato. Scamacca guida l'attacco, con Defrel, Raspadori e Kyriakopoulos alle sue spalle, mentre nei sardi spazio a tantissimi giovani, come Obert, Altare, Kourfalidis, Ladinetti e Gagliano. Out invece Lykogiannis, che inizialmente era tra i convocati e ne è uscito per un problema gastrointestinale.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Obert, Altare, Carboni; Zappa, Kourfalidis, Ladinetti, Nandez, Dalbert; Pavoletti, Gagliano. Allenatore: Mazzarri.