Serie A, oggi altre tre gare della 17esima giornata: il programma completo

Dopo gli anticipi tra Sampdoria-Juve e Fiorentina-Roma, prosegue quest'oggi la 17esima giornata di Serie A con altri tre incontri. Di scena Udinese-Cagliari alle 15, ma anche l'Inter alle 18 contro il Genoa per provare a riprendere la Juve in classifica ed in serata Torino-Spal. A seguire il programma completo:

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma, venerdì 20 dicembre 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari, sabato 21 dicembre, ore 15.00

Inter-Genoa, sabato 21 dicembre, ore 18.00

Torino-Spal, sabato 21 dicembre, ore 20.45

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre, ore 12.30

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Juve 42; Inter 39; Lazio 36; Roma 35; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna, Sassuolo 19; Fiorentina 17; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.