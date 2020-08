Sky - Mistero Ilicic, stagione finita per problemi personali: non si allena da tempo ed è tornato in Slovenia

Josip Ilicic è uno dei misteri della ripresa della Serie A, scrivono i colleghi di Sky Sport che fanno il punto sull'indisponibilità dell'attaccante dell'Atalanta: "La soluzione non c’è ancora, la spiegazione sì e non c’entra nulla con il football. Il numero 72 nerazzurro non sta bene, ha problemi personali che sta cercando di risolvere. Non vede il campo ormai dall’11 luglio (58 minuti nel 2-2 contro la Juve all’Allianz Stadium). "Go Atalanta" scriveva il giorno dopo su Instagram. L’ultimo post prima di un lungo silenzio. Da allora nessuna convocazione nelle successive cinque partite. E da circa una settimana ha iniziato a non presentarsi al centro d’allenamento di Zingonia.

Il club ha parlato con il ragazzo e ha capito che in questo momento il calcio non è al centro dei suoi pensieri. Per questo la società del patron Percassi ha concesso al suo attaccante di tornare in Slovenia per alcuni giorni. Proverà a risolvere i suoi problemi personali, per tornare a essere il giocatore che aveva stupito l’Europa. Non ci sarà a Lisbona: né contro il PSG né più avanti, se la Dea dovesse eliminare i campioni di Francia e proseguire la sua favola".