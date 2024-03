Solbakken, che flop: in Giappone non ha mai giocato, in estate tornerà alla Roma

Il 'Corriere dello Sport' approfondisce il momento di Ola Solbakken, laterale offensivo della Roma che a gennaio è volato in Giappone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 'Corriere dello Sport' approfondisce il momento di Ola Solbakken, laterale offensivo della Roma che a gennaio è volato in Giappone - all’Urawa Red Diamonds - per trovare spazio e minuti. Purtroppo per lui, in terra nipponica il calciatore norvegese non ha svolto più di un paio di allenamenti a causa di un problema al ginocchio e fino a questo momento non ha mai visto il campo. Scontato il suo rientrato nella Capitale in estate, al termine del prestito, col nuovo direttore sportivo che a quel punto dovrà decidere del suo futuro.