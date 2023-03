Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover (anche in porta) in vista della Champions

Simone Inzaghi spariglia le carte: in porta spazio per Handanovic, davanti torna Lukaku con l'intoccabile Lautaro. Brozovic a dettare la manovra

Leonardo Semplici torna al 3-5-2 (da verificare sul campo) e rispolvera Zurkowski in mediana con Bourabia, Shomurodov in attacco con Nzola.

Due pareggi nelle ultime due uscite per lo Spezia, che cerca la prima vittoria dell'era Semplici. L'Inter, reduce dal successo casalingo sul Lecce, insegue certezze anche in trasferta, a pochi giorni dal match clou di Porto. Fischio d'inizio affidato a Marinelli alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Simone Inzaghi spariglia le carte: in porta spazio per Handanovic, davanti torna Lukaku con l'intoccabile Lautaro. Brozovic a dettare la manovra, in difesa c'è D'Ambrosio.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Shomurodov, Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.