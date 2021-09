Suarez torna in Italia a un anno dalla farsa di Perugia: dall'ipotesi Juve alla guida dell'Atletico

Dall'esame farsa di Perugia alla sfida in Champions a San Siro contro il Milan. Luis Suarez è tornato in Italia a un anno di distanza dall'interrogazione all'università che è finita su tutti i media sostenuto da professori condiscendenti che gli avevano già inviato per mail le domande che gli avrebbero fatto e che non vedevano l’ora di consegnargli il diploma e farsi una foto con il bomber. L’esame passato alla storia per la “cocumella”, la parola usata per descrivere il cocomero presente in una delle due foto che gli esaminatori gli avevano fatto commentare, a Suarez è costato uno strascico giudiziario: il 18 dicembre in videoconferenza i pm dell’inchiesta perugina gli hanno rivolto una serie di domande, in qualità di testimone, sui suoi contatti con la Juventus e, una volta emersa la necessità di dover sostenere un esame di italiano per ottenere il nostro passaporto, l’iter seguito con i dirigenti dell’università.

Adesso però si fa sul serio e Suarez andrà alla ricerca del gol in trasferta in Champions League che gli manca da ben sei anni: 25 partite e 2183 minuti di astinenza per l'uruguayano, che ha segnato l'ultima rete nella massima competizione europea proprio in Italia, all’Olimpico in un 1-1 tra il Barcellona di Luis Enrique che aveva appena vinto il triplete e la Roma di Rudi Garcia.