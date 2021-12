Tegola per l'Atalanta: ricaduta per Gosens, salta il Napoli e non solo

Aggiornamenti da casa Atalanta in merito alle condizioni di Robin Gosens. Il laterale tedesco si è sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle scorse ore, si è riacutizzato il problema al bicipite femorale destro (29 settembre, contro Young Boys in casa). Per evitare problemi verranno rispettati i tempi di recupero, sicuro out con Napoli e Villarreal (e nelle ultime 3 del 2021). A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.