Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: a sorpresa out Higuain. Mazzarri lancia Verdi

Maurizio Sarri ha scelto gli undici per il suo primo Derby della Mole. Cristiano Ronaldo fa coppia con Dybala, mentre Bernardeschi è il prescelto nel ruolo di fantasista alle spalle delle punte. De Ligt ritrova posto da titolare al fianco di Bonucci, con Szceszny in porta. Mazzarri sceglie Bremer per lo squalificato Nkoulou e Verdi come compagno d'attacco di Belotti. Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala.