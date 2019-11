Torino, Mazzarri su Verdi: "E' un giocatore fatto, inutile pensare al valore del suo cartellino"

L'avventura al Torino dell'ex giocatore del Napoli, Simone Verdi non sta andando benissimo. L'ex tecnico azzurro Walter Mazzarri ha parlato dell'esterno nella conferenza stampa pre Inter: "E' un giocatore fatto, non bisogna mai pensare al valore del proprio cartellino. Deve sfruttare le sue qualità per aiutare la squadra, non deve pensare a nient'altro. Io cerco di minimizzare questo aspetto. Lui sta migliorando la sua condizione, a Brescia nel primo tempo ha fatto bene ed è stato protagonisti nei primi due gol. Poi è calato e l'ho tolto, ma a Brescia è stato importante per noi".