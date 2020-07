Udinese, Fofana avverte il Napoli: "Andremo lì per fare una gran partita"

Al termine del pareggio maturato contro la Lazio, il centrocampista dell'Udinese Seko Fofana ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "In questo momento mi sento bene anche se è molto dura fisicamente. Dobbiamo gestire bene tutte le partite e giocando così spesso diventa complicato. Sono contento per la squadra perché abbiamo fatto un buon lavoro e potevamo anche vincerla, alla fine l'importante è fare punti ma ora dobbiamo prepararci bene per andare a Napoli e fare una grande partita. Jajalo? Sono triste perché è un uomo molto importante all'interno dello spogliatoio ma domani vedremo i risultati degli accertamenti, sperando che non sia nulla di grave. Noi dobbiamo andare avanti perché anche se è dura dobbiamo essere sempre pronti, abbiamo inoltre anche dei ragazzi della Primavera che ci possono dare una mano. Per quanto riguarda le altre squadre, personalmente non mi interesso della loro situazione e non guardo risultati o classifica. Mi concentro solo sull'Udinese e su ogni partita che affrontiamo, ora dobbiamo solo prepararci per affrontare una grande squadra".