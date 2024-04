Udinese-Roma, oggi gli ultimi 20'. Ma le formazioni possono cambiare

Il regolamento infatti concede alle due squadre di poter cambiare i giocatori e utilizzare tutti quelli che sono tesserati per le due squadre

Siamo al 26:30 del secondo tempo. Si riparte da qui. Oggi in campo di nuovo Udinese e Roma. E, come scrive il Corriere dello Sport, si ripartirà con due formazioni diverse da quelle che erano in campo undici giorni fa.

Il regolamento infatti concede alle due squadre di poter cambiare i giocatori e utilizzare tutti quelli che sono tesserati per le due squadre. Anche quelli che non erano convocati quel giorno. Così, per esempio, De Rossi potrà giocare oggi con Azmoun titolare nonostante l’iraniano fosse infortunato, quindi indisponibile, lo scorso 14 aprile. E Cannavaro con Brenner e Davis (due poco utilizzati fin qui), ma senza Giannetti, fuori per infortunio muscolare.