UFFICIALE - Giudice Sportivo, turno di squalifica per Ranieri: salta il Napoli

Sono sei i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si tratta di Carboni e Pavoletti (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana) e Soumaoro (Bologna). Il terzino della Salernitana non sarà a disposizione per il derby contro il Napoli.

Fra la società multa di diecimila euro all'Atalanta per "un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" fatto dai tifosi della Dea al 34' pt della sfida con l'Inter.