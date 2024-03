UFFICIALE - Koopmeiners, l'esito degli esami: escluse lesioni, recupera per il Napoli?

Teun Koopmeiners è stato sottoposto agli esami strumentali, che hanno escluso lesioni. Il suo è un problema di natura traumatica al polpaccio sinistro

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners ha accusato un problema al polpaccio in amichevole con la Nazionale olandese, è così tornato anzitempo a Bergamo perché potessero essere valutate le sue condizioni. Il centrocampista nerazzurro è stato sottoposto agli esami strumentali, che hanno escluso lesioni. Il suo è un problema di natura traumatica al polpaccio sinistro.

Le sue condizioni verranno monitorate attentamente nei prossimi giorni: rimane in dubbio per la gara di sabato alle 12:30 contro il Napoli, ma proverà a stringere i denti. Situazione analoga per Charles De Ketelaere, che ha svolto allenamento individuale e rimane a rischio per il big match con gli azzurri.