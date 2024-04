UFFICIALE - Niente Juve, Giuntoli perde l'occasione Felipe Anderson: ha firmato col Palmeiras

Sfuma uno degli obiettivi della Juventus e di Cristiano Giuntoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sfuma uno degli obiettivi della Juventus e di Cristiano Giuntoli. Felipe Anderson è il nuovo giocatore del Palmeiras a parametro zero dalla Lazio, dopo aver deciso di non firmare il nuovo contratto. Felipe ha ricevuto la settimana scorsa la proposta della Juventus per un contratto triennale ma ha deciso per un ritorno shock al Palmeiras per motivi familiari. A riferirlo su X è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

Lo stesso club brasiliano ha dato l'annuncio ufficiale con un post sui social.