Ultime da Udine: nuovo infortunio per Sottil, uno è in dubbio e due saranno out

Sottil è alle prese con un nuovo infortunio, quello di Bram Nuytinck, uscito al 79' di Spezia-Udinese per una botta al ginocchio. Il Messaggero Veneto fa il punto della situazione in casa Udinese e spiega che Makengo e Udogie saranno ancora indisponibili sabato. Per quanto riguarda Nuytinck, "ieri pomeriggio si è ripresentato al Bruseschi ancora molto dolorante, sottoponendosi a una seduta fisioterapica. Niente di grave, ma in questo caso è la vicinanza della partita di sabato a Napoli a non essergli alleata, perché a "Brambo" servirebbe tempo per recuperare al meglio, un fattore che farebbe comodo anche al tecnico di Venaria Reale, già "corto" in quanto a scelte su quella catena di sinistra messa alla berlina dai problemi al flessore di Udogie". E' ancora in dubbio Becao.