Venezia, Ceccaroni: "Puntiamo a fare gol e ad avere un gioco propositivo"

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport all'interno della rubrica 'La Giovane Italia': "La festa promozione è stata unica. Passare sul Canal Grande è stata un'emozione che solo Venezia ti sa dare. La nostra è una squadra che punta a fare gol, ad avere un gioco propositivo e questa si è costruita fin dal primo 0-0 in amichevole in ritiro lo scorso anno. La promozione dello Spezia? Un po' ho rosicato perché la squadra della mia città era stata promossa in Serie A e io non ero più lì ma ero così contento di essere stato confermato al Venezia che alla fine ha mitigato tutto".