Calzona a Sky: "Perché Cajuste dal 1'? Traoré ha problemi con una vite dove si è operato"

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro la Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro la Roma, in programma alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valido per la 34ª giornata di Serie A.

La settimana più difficile?

"E' stata una settimana travagliata, siamo contenti che arriva la partita così eliminiamo tutte le score accumulate in questi giorni".

Ha preso una posizione chiara nei confronti dei giocatori: c'era bisogno di comunicare questo all'esterno?

"Ho parlato in prima persona, senza pensare alla società. In campo ci vanno i giocatori e li metto io: è giusto che le responsabilità me le prenda io ma anche i giocatori".

Perché Cajuste?

"Perché abbiamo anche problemi con Traoré, che ha una vite che gli dà fastidio nel posto dove si è operato. Siamo obbligati".

Cosa si aspetta?

"Liberarsi dalle problematiche mentali che abbiamo in questo momento e fare la prestazione. Ci sta anche di perdere, ma alla lunga le prestazioni ti portano ai risultati. Mi aspetto una prestazione d'orgoglio".