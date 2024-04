Fiorentina, Italiano: "Con meno paura avremmo più punti, ma possiamo ancora arrivare in alto"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Sassuolo vinta per 5-1

Una serata di quelle felici.

"La soddisfazione più grande è che confermiamo come nei momenti di difficoltà abbiamo la capacità di reagire e di fare la prestazione, giocando con fiducia dopo un'eliminazione che ha lasciato grande amarezza. Vincere così mi fa felice, ci serviva una vittoria per preparare bene il Brugge. Sono contento per i gol degli esterni, di Barak, ma per la prestazione in toto".

Di testa segnate veramente molto.

"Dobbiamo ricercare molto di più i gol dell'esterno che si affianca alla punta e chiude sui cross, come Gonzalez. Nel primo tempo potevamo già approfittarne ma non abbiamo riempito bene l'area. Questo primato (sui gol di testa) mi piace. Ho un Quarta straordinario, ma sono contento anche per le prove di Parisi e di tutti. Ruotando possiamo essere pronti per gli impegni".

Avete un po' di sfortuna con i pali.

"Certe annate nascono in questo modo, perché è inspiegabile tra legni e rigori sbagliati da chi sembrava infallibile. Certi periodi non ci hanno permesso di fare molti più punti in campionato e di stare lì in alto, anche se possiamo scalare qualche posizione. Con meno paura e più precisione potevamo avere più punti. Ora però concentriamoci su giovedì. La nostra capacità è quella di rimettersi in moto e pensare subito al giorno dopo. Il Bruges è tosto, oggi ha battuto 3-0 il Genk. Ma questa vittoria mi rende molto contento, da domani col sorriso prepareremo questa partita molto importante per tutti. Per tutti".

Belotti sta meglio?

"In programma c'era per Andrea di giocare gli ultimi minuti e un cambio obbligato di Kouame. Così è stato... Speravo riuscisse a fare gol, c'è per lui in questo momento una maledizione ma il problemino è acqua passata, sta meglio e giovedì sarà in condizione ottimale".

Cosa sta succedendo a Nzola?

"Ha avuto qualche problema a livello familiare, da martedì sarà di nuovo con la squadra e mi auguro sarà tutto a posto".

Avete già analizzato il Bruges e chi pensa sarà il favorito in semifinale di Conference?

"Sto iniziando a vedere quanto fatto in Conference e il percorso è importante. Nell'ultima hanno vinto contro un PAOK di buon livello, è una squadra pericolosa, giovane, che corre e propone. Ed è una squadra organizzata, che sta giocandosi il tutto per tutto per andare a vincere in Belgio. Dovremo preparare bene la partita, noi come loro vogliamo passare e cercheremo di fare il massimo".