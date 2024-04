Roma, De Rossi a Sky: "Serve un grande atteggiamento, il Napoli vorrà mostrare che sono ancora campioni"

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Napoli.

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Napoli, in programma alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valevole per la 34ª giornata di Serie A: "Non c'è un atteggiamento per l'inizio e uno per la fine. Serve un atteggiamento da grande squadra, perché affrontiamo una grande squadra che avrà voglia davanti al suo pubblico di mostrare che sono ancora i campioni. Serviranno 90 minuti quasi perfetti per portare a casa punti.

N'Dicka? Ha saltato una settimana, non c'era bisogno di rifare una preparazione. Si è allenato bene, non ha né brutti ricordi né paura dei contrati. E' un giocatore a tutti gli effetti, ci fidiamo tantissimo e siamo contenti di ritrovarlo dal primo minuto. Kristensen, quando ha giocato, ha fatto sempre la sua parte. In più è fuori dalla lista europea e Karsdorp aveva bisogno di riposo.

Azmoun al posto di Abraham? Come quando gioca Raspadori e non Osimhen. Non cambia la nostra interpretazione tattica della gara".