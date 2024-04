Roma, De Rossi a Sky: "Pareggio non da buttare. Napoli molto forte ma nel 2T meglio noi"

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida esterna contro il Napoli, finita 2-2

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida esterna contro il Napoli, finita 2-2.

Partita di sofferenza, ma avete tenuto con coraggio pareggiando nel finale.

"Il pareggio non è da buttare a Napoli, ma non è il risultato e la partita che volevamo. Il Napoli è molto forte, noi dovevamo essere più puliti con la palla. Un po' meglio nel secondo tempo, ma bisogna fare meglio e ritrovare le forze per giovedì contro una squadra che gioca bene".

Subentrata la stanchezza fisica e nervosa?

"Non lo so. Questa è una rosa costruita con non molti palleggiatori e quando non c'è Paredes si sente. Abbiamo fatto bene anche quando non c'è lui, bisogna fare meglio e a stanchezza a fine anno ce l'hanno un po' tutti. Se pensiamo che siamo stanchi, non faremo bene nel finale di stagione".

Vi serve uno come N'Dicka.

"Al di là dell'assist, ha marcato tutta la partita un attaccante da 150 milioni spesso riuscendoci. Contento per il gol di Tammy, abbiamo recuperato due ragazzi che hanno avuto due episodi di sofferenza. Speriamo di recuperare Smalling e Lukaku per giovedì, abbiamo bisogno di tutti".

Recupereranno?

"Nei prossimi giorni faranno allenamenti un po' più pesanti, per capire se ci possono essere".

Quanto conta la parte tecnica e caratteriale?

"Il pallone l'abbiamo tenuto pari, conta quello che ci facciamo col pallone. Mancini ha fatto una partita in linea con gli altri, non siamo stati la nostra miglior versione e un giocatore non ha influenzato la prova. Il ragazzo gioca sempre, anche quando non è in condizioni perfette".

Che impressioni ha avuto di Sanches?

"E' entrato perché ha palleggio, era un momento difficile della partita e sul rigore è stato un po' sfortunato. Ci può dare una mano: non ha giocato quasi mai 90 minuti, ma si sta allenando bene e faremo affidamento anche su di lui nell'ultimo mese e mezzo".