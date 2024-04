Napoli-Roma 2-2, le pagelle: disastro Juan Jesus, Kvara e Osi ultimi ad arrendersi. Calzona, ma quei cambi?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Inoperoso nel primo tempo. Molto bravo su un tiro da fuori di Pellegrini, incolpevole sui gol.

Di Lorenzo 6 - Sembra quello dei giorni migliori con la spinta costante che riesce a dare grande ampiezza alla manovra dei suoi. Mezzo voto in meno perchè è lui a tenere in gioco Abraham sul 2-2.

Rrahmani 6,5 - Tiene bene la posizione ed è l’ultimo ad arrendersi nel finale.

Juan Jesus 4 - Al 41’ spreca una grande occasione in mischia, al 57’ commette un errore imbarazzante in occasione sul rigore. Una condanna, praticamente per tutta la stagione.

Olivera 6,5 - Non spinge molto, ma riesce a dare una svolta al suo pomeriggio col tiro deviato che vale l’1-1.

Lobotka 6,5 - Il baricentro alto della squadra favorisce la sua capacità di organizzare il gioco. Ad inizio ripresa ha una grande occasione

Anguissa 6,5 - Si muove molto e si inserisce con continuità. Al 35’ ha una grande occasione in contropiede, ma non trova la porta. La prestazione, però, è molto solida.

Cajuste 6 - Prova qualche sortita offensiva, ma non ha il giusto guizzo. Ci mette lo zampino col pallone recuperato sul gol dell’1-1. Dal 72’ Traore sv - Nel finale viene anche sostituito da Ostigard.

Politano 6,5 - Legge bene molte situazioni, premiando le sovrapposizioni di Di Lorenzo. Tiene sempre in apprensione la Roma sulla sua fascia. Dal 71’ Ngonge 6,5 Accelerazioni interessanti ed una gran palla per Osimhen.

Kvaratshelia 7 - Grandi giocate, assist per i compagni e tunnel ai danni degli avversari nel suo primo tempo. Dall’85 Raspadori sv.

Osimhen 7 - Attacca la profondità con cattiveria, mettendo in difficoltà i centrali della Roma. Sfiora il gol con una bella frustata aerea, lucido sul rigore. Finisce stremato e sconsolato.

Calzona 5,5 - Il Napoli gioca una bella gara, ma i cambi non sono molto logici con l’evoluzione della gara. Il cambio sul calcio d’angolo manda in confusione la squadra sulle marcature sul 2-2. Insensato anche il cambio di Kvara.