Saelemaekers salva il Bologna in dieci, Udinese raggiunta: finisce pari al Dall'Ara

Pareggio per 1-1 tra il Bologna e l'Udinese nella sfida del Dall'Ara iniziata alle 15.

Pareggio per 1-1 tra il Bologna e l'Udinese nella sfida del Dall'Ara iniziata alle 15 e valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Mezzo passo falso per la formazione di Thiago Motta nella corsa Champions League, con i felsinei che però hanno ottenuto il massimo per come si era messa la partita.

Nel primo tempo le due squadre non hanno trovato molti spazi, prima però del vantaggio degli ospiti con Martin Payero, che al secondo minuto di recupero ha trovato la rete dello 0-1, abile a fruttare la massimo un assist di Lorenzo Lucca, che ha trovato il centrocampista al centro dell'area di rigore con un passaggio dalla destra. Poco dopo, prima del duplice fischio dell'arbitro, i friulani sono anche andati vicino al raddoppio.

Al 65' il Bologna è restato in dieci, con l'espulsione di Sam Beukema, per doppio cartellino giallo a distanza di 10 minuti. Nonostante questo i rossoblù non hanno mai smesso di provarci e al 77' hanno trovato la rete del pareggio con un calcio di punizione di Alexis Saelemaekers dalla sinistra. Destro a rientrare dell'ex Milan che ha sfruttato un'incertezza di Okoye, con il portiere che ha valutato malissimo la parabola del pallone che si è insaccato sul secondo palo. Negli ultimi minuti di partita il Bologna ha cercato la vittoria non trovando precisione sempre con Saelemaekers, prima che Davis colpisse un clamoroso palo per l'Udinese in pieno recupero, con la palla che si è stampata sul legno dopo il sinistro dell'attaccante.