FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona ne cambia tre, al posto di Zielinski scelto Cajuste

Sono ufficiali le formazioni del Derby del Sole Napoli-Roma, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Calzona sceglie Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski, insieme allo svedese a centrocampo ci sono Anguissa e Lobotka. In difesa torna a sinistra Olivera dopo l'infortunio, completano il reparto Di Lorenzo al centro e la coppia Rrahmani-Juan Jesus al centro. Nessuna sorpresa nemmeno in attacco: il tridente è composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

ROMA (4-3-2-1): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Boze, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Azmoun. All. De Rossi.