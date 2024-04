Dazn, Stramaccioni: "Pareggio merito del portiere. Se si chiamasse Svilaroski se ne parlerebbe di più"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Napoli-Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Napoli-Roma: "Oggi tante occasioni e tanti tiri, soprattutto per merito del Napoli. Io stasera vorrei celebrare un calciatore di cui si parla poco, che è Svilar. La Roma ha trovato un portiere che comincia ad andare oltre la sorpresa. Perché quando fai 5/6 interventi in presa bassa, presa alta, uno contro uno... È sempre sicuro di sé.

Se si chiamava in un altro modo e veniva da un paese più reclamizzato se ne parlerebbe di più. Svilaroski forse... Penso anche sia stato bravo Daniele De Rossi a pescarlo e a dargli fiducia. Oggi secondo me grande merito su questo punto della Roma passa attraverso il portiere".