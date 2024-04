Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: ancora out Orsolini. Lucca dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Udinese, match delle 15 valido per la 34ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Udinese, match delle 15 valido per la 34ª giornata di Serie A. Il Bologna per la Champions League, l'Udinese per la salvezza. Sfida importantissima al Dall'Ara tra la formazione di Thiago Motta, che potrebbe raggiungere la Juventus al terzo posto, e quella di Fabio Cannavaro, che dopo la delusione per la partita persa contro la Roma giovedì, nei soli 18 minuti che erano rimasti da giocare, dovrà riprendersi per cercare di lasciare il terzultimo posto in classifica in solitaria.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Castro, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Thiago Motta.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. A disposizione: Mosca, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Zemura. Allenatore: Fabio Cannavaro.