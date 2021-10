Venezia-Salernitana, formazioni ufficiali: Zanetti sceglie Forte, Colantuono punta su Djuric

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Venezia-Salernitana, sfida salvezza molto importante per Zanetti e Colantuono, quest'ultimo chiamato a riscattare il traumatico esordio contro l'Empoli. Nel Venezia Forte vince il ballottaggio con Henry e affiancherà Okereke, con Aramu a inventare alle loro spalle. A centrocampo Busio, Kiyine e Crnigoj, mentre in difesa spazio a Mazzocchi-Molinaro sulle corsie, mentre Caldara e Ceccaroni saranno i centrali davanti a Romero.

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Busio, Crnigoj; Aramu; Okereke, Forte.

Allenatore: Zanetti.

Colantuono cambia modulo e inserisce Ribery alle spalle delle punte, che saranno però Djuric, e non Simy, più Bonazzoli. A centrocampo tutto confermato con la linea a tre con Obi, Di Tacchio e Kastanos, mentre in difesa il rientro di Gyomber spinge fuori dall'undici titolare Jaroszynski. In porta ancora Belec, sulle fasce Zorte e Ranieri.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

Allenatore: Colantuono.