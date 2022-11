VIDEO - Salernitana beffata allo scadere dalla Cremonese: 2-2 all'Arechi, gol e highlights

Le reti che hanno deciso l'incontro portano la firma di Piatek (3'), Okereke (12'), Coulibaly (38') e Ciofani (89') per il 2-2 finale.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gol e spettacolo questo pomeriggio fra Salernitana e Cremonese. La sfida dell'Arechi, valida per il 13° turno di Serie A, ha visto infatti i granata venire riacciuffati per ben due volte. Le reti che hanno deciso l'incontro, in ordine cronologico, portano la firma di Piatek (3'), Okereke (12'), Coulibaly (38') e Ciofani (89') per il 2-2 finale.