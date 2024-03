Zaniolo già vuole lasciare anche la Premier: "Mi manca l'Italia, ho parlato col mio procuratore"

Zaniolo, protagonista oggi di una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui si parla anche di quello che potrebbe essere il suo futuro

"Se mi manca l'Italia? Eh certo, molto. Gli amici, la famiglia, mio figlio". Lo assicura Nicolò Zaniolo, protagonista oggi di una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui si parla anche di quello che potrebbe essere il suo futuro: "Ora però tocca ai club definire il mio futuro: il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto lasciami dire che che sono grato a Monchi per avere ancora scommesso su di me dopo avermi preso alla Roma quando avevo 19 anni".

Insomma, torni? Dicono Milan.

"Chi lo sa. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa".