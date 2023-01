Adani sul caso Juve: "Sono schifato, il calcio italiano è nuovamente alla deriva"

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto negli studi di Rai Sport, ha commentato così la penalizzazione della Juventus.

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto negli studi di Rai Sport, ha commentato così la penalizzazione della Juventus e il momento di nuovo difficile del calcio italiano: "Non essendo più al livello del calcio inglese e dei campionati più ricchi, il calcio italiano non riesce ad accettare il fatto che si può fare calcio anche in maniera ridimensionata. Oltre alla Juve vedo la faccenda dell'Inter, che cerca di proporre un grande ingaggio a Skriniar. Poi però vedo anche il Milan che lascia andare Donnarumma senza accettare certe condizioni. Le cose si fanno coi conti in regola, coi bilanci sani".