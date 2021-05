Albiol nostalgico: "Difficile andare via da Napoli, ma non tornerò. Solo da turista o allenatore"

L'ex difensore del Napoli, Raul Albiol, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Andare via da Napoli è stato difficile per me. A Villarreal sono a casa, oggi sono felice. Tengo a ringraziare i tifosi del Napoli per l'amore che hanno mostrato sempre nel corso degli anni. Napoli è e sarà per sempre nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia. Se tornerò a Napoli? Sì, da turista certamente, al 100%. Con la pandemia è stato impossibile, appena tutto tornerà alla normalità tornerò in città.

Se tornerò a Napoli come calciatore? E' irreale. Magari un giorno come allenatore, se sarò bravo".