Alvino: "Nuovo allenatore? Stavolta influirà molto il parere del neo direttore sportivo"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La panchina del Napoli è molto ambita, ma stavolta la decisione la prenderà sempre Aurelio De Laurentiis, ma influirà molto il parere del neo direttore sportivo che non può essere ancora annunciato, ma che già sta lavorando per il Napoli. La scelta dell’allenatore sarà difficile e bisogna augurarsi che sia la migliore per il Napoli, poi sarà il campo a dire la verità.

Oggi ho fatto un sondaggio in radio e i radioascoltatori vogliono Conte più di tutti. In questo momento è molto defilata la posizione di Chiavelli rispetto a quella di Manna che si assumerà la responsabilità di carattere tecnico sulla scelta del nuovo allenatore. La candidatura di Garcia arrivò tramite Micheli che sbagliò la scelta. Viste le grandi aspettative che si creano su Conte, se poi verrà scelto un altro allenatore allora i tifosi si scaglieranno contro la società. Dopo il grande Benitez arrivò Sarri tra lo scetticismo generale, ma anche quando arrivò Spalletti sembrava fosse arrivato uno sprovveduto. Resto dell’avviso che se non venisse Conte ma un altro verrebbe percepito come piano b e si attaccherebbe la società.

Nuovo allenatore? Tra un mesetto sapremo chi sarà il nuovo allenatore, alla fine di questo campionato”.