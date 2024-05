Atalanta, Gasperini in conferenza: "Obiettivo anno prossimo? Godiamoci la vittoria..."

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta in conferenza stampa l'Europa League vinta battendo 3-0 il Bayer Leverkusen

Finale dominata da una squadra italiana non si vedeva da tanti anni: con questa squadra, rimanendo invariata la fame e l'umiltà, dove si può arrivare l'anno prossimo?

"Intanto godiamoci la vittoria di quest'anno, cosa potrà arrivare l'anno prossimo non lo so. Questa società è cresciuta sempre nei risultati e lo ha fatto sempre mantenendo equilibrio nei conti, e credo sia straordinario. Di solito in Italia chi vince, e l'abbiamo visto in questi giorni, fa fatica a mantenere i costi. L'Atalanta è riuscita a coniugare le due cose, penso che sia straordinario".

Cos'ha visto in Lookman quando l'ha voluto all'Atalanta e quanto è migliorato in questi due anni?

"Lui era al Leicester, in prestito dal Lipsia. Quando è arrivato Congerton all'Atalanta lo conosceva, sapeva ci fosse la possibilità di averlo, ma nessuno immaginava che potesse avere un'evoluzione così: in Inghilterra non faceva tantissimi gol, gli ho cambiato un po' la posizione e già l'anno scorso ha segnato tanto. Ha avuto un'ottima stagione, anche se interrotta dalla Coppa d'Africa: stasera ha fatto qualcosa che rimarrà nella storia del calcio".

Se ripensa al 2020 e al periodo del Covid?

"Certe cicatrici è difficile toglierle, anche se sono passati tanti anni, sono stati momenti dolorisissimi. La gente di Bergamo è abituata a resistere, come squadra non potevamo essere da meno. Credo che siamo riusciti a regalare un sorriso a tutti".

È un trofeo ancora più bello perché vinto giocando come sapete?

"Di partite ne abbiamo fatte tante, il nostro percorso vale più di una coppa: abbiamo giocato tantissime partite nel corso degli anni e credo che siano tutte importanti".

Orgoglioso di aver rotto la maledizione dopo 25 anni?

"Moltissimo, per tutta l'Italia perché era una coppa stregata: in 25 anni erano arrivati in finale solo l'Inter e la Roma. Vuol dire quanto fosse competitiva questa coppa: averla vinta con l'Atalanta è una di quelle favole che ogni tanto arrivano, è una cosa che dà fiducia non solamente alla Superlega, alle grandi squadre, ai numeri. Tutti possono raggiungere certi risultati".

Avete tenuto a secco il Leverkusen: che sensazione le dà?

"Eh, siamo stati bravi.... Siamo stati bravi in tutto, abbiamo fatto tre gol di splendida fattura e diverse altre azioni. Penso che siamo stati molto bravi".

È una rivincita col destino dopo il 2020 col PSG?

"No, quella è stata un'altra grande prestazione, ribaltata nei minuti finali. Ma anche lì il risultato non toglie la prestazione. Ci ha lasciato grande amarezza, perché eravamo a pochi minuti da una semifinale di Champions. Era forse il momento più alto di questi anni, una quasi semifinale di Champions: aver vinto la coppa è ancora più prestigioso. Abbiamo fatto risultati strepitosi, abbiamo giocato contro il Porto quattro volte, abbiamo giocato contro il Liverpool che era in testa alla Premier, abbiamo giocato contro il Marsiglia, abbiamo battuto i campioni di Germania. Ci dà ancora più prestigio e soddisfazione".