AUDIO - Di Napoli: "Rifondazione? C'è una buona base su cui ripartire, il problema è un altro"

A parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

Vede un Napoli da rifondare?

"Se andiamo a vedere la rosa dello scorso anno, non è cambiata molto, anzi. Il problema è solo di motivazioni e non va sbagliato l'allenatore. L'allenatore conta tanto. Le grandi difficoltà è perché si è persa una linea guida importante. ADL ha fatto grandi cose, magari ha sopravvalutato il parco calciatori ma serve ora prendere l'allenatore giusto. Conte ti spara dei nomi importanti e non so se ADL può fare certe cose. Per me il Napoli ha una buona base su cui ripartire. Per riportare entusiasmo però oltre all'allenatore serve qualche giocatore".

Quale nome vede più adatto di quelli fatti?

"Nessuno per ora. Lavorare con ADL non è semplice. Gasperini ha avuto carta bianca a Bergamo, se avviene anche qui bene, perché abbiamo visto che lavoro ha fatto. Conte? Non si discute ma è uno che pretende e servono i giocatori che vuole lui. E sono tutti calciatori con un monte ingaggi importante e la filosofia di ADL è ben altra. Pioli? Anche lui ha bisogno di un riferimento in società importante".