Auriemma contro Ancelotti: "Al Bayern preso a pedate ed il Real vinceva pure prima"

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito al futuro di Dries Mertens e tornando sull’esperienza di Ancelotti a Napoli: “Hai già perso il capitano Lorenzo Insigne, se cedi anche Osimhen non puoi perdere anche Mertens. Perdi i 3 pezzi principali dell’attacco. Scamacca e Terrier sono prospetti che fino ad oggi non hanno mai lottato per nulla di concreto.

Nelle altre cene c’è sempre stato questo colloquio tra Spalletti e De Laurentiis, ieri non è successo niente di nuovo. Ancelotti non ha vinto al Real Madrid perché è Ancelotti, ma vince con le squadre dove ci sono i top player. Al Bayern Monaco l’hanno preso a pedate a stagione in corso, Benitez e Ancelotti hanno fatto un mercato all’Everton dove hanno speso 500 milioni ed oggi rischia la retrocessione.

Il Napoli con lui stava rischiando di retrocedere. Il Real ha vinto anche prima di lui, con altri allenatori".