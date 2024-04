Auriemma: "Nel Napoli di Conte Lindstrom sarebbe un punto fermo"

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', in onda su Tele A, si è espresso così sulla candidatura di Antonio Conte

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', in onda su Tele A, si è espresso così sulla candidatura di Antonio Conte per la panchina azzurra: "De Laurentiis sta cercando di conquistare Conte. Dall'allenatore non è arrivata nessuna risposta negativa fin qui, anzi. Il tecnico ci sta pensando, sta facendo le sue valutazioni.

Vi posso dire che qualora Conte dicesse di sì a De Laurentiis ripartirebbe anche da uno di quei calciatori che fin qui non ha trovato spazio nel Napoli di quest'anno. Mi riferisco a Lindstrom. L'ex Eintracht sarebbe un punto fermo del Napoli di Antonio Conte, ve lo assicuro".